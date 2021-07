Mexico Gold Cup Roster Jersey Numbers 2021 | Mexican Copa Oro Squad List 23 Member Shirt Numbers

Here are the official jersey numbers for Mexico’s 23 man 2021 Gold Cup squad. El Tri are coached by Gerardo Martino and are in Group A for Copa Oro alongside El Salvador, Guatemala and Trinidad & Tobago.

Official Mexico Gold Cup Squad Jersey Numbers 2021

Who wears

Jersey No 1 for Mexico- Alfredo Talavera (Goalkeeper UNAM)

Shirt Number 2 for Mexico- Nestor Araujo (Celta Vigo)

Jersey No.3 for Mexico- Carlos Salcedo (UANL)

Shirt Number 4 for Mexico- Edson Alvarez (Ajax)

Jersey No.5 for Mexico- Osvaldo Rodriguez (Leon)

Shirt Number 6 for Mexico- Jonathan dos Santos (LA Galaxy)

Jersey No 7 for Mexico- Erick Sanchez (Pachuca)

Shirt Number 8 for Mexico- Kevin Alvarez (Pachuca)

Jersey No 9 for Mexico- Alan Pulido (Sporting KC)

Shirt Number 10 for Mexico- Orbelin Pineda (Cruz Azul)

Jersey No.11 for Mexico- Rogelio Funes Mori (Monterrey)

Shirt Number 12 for Mexico- Rodolfo Cota (Goalkeeper Leon)

Jersey No.13 for Mexico- Alan Cervantes (Santos Laguna)

Shirt Number 14 for Mexico- Erick Gutierrez (PSV Eindhoven)

Jersey No.15 for Mexico- Hector Moreno (Monterrey)

Shirt Number 16 for Mexico- Hector Herrera (Atletico Madrid)

Jersey No.17 for Mexico- Jesus Corona (Porto)

Shirt Number 18 for Mexico- Efrain Alvarez (LA Galaxy)

Jersey No.19 for Mexico- Gilberto Sepulveda (Guadalajara)

Shirt Number 20 for Mexico- Jonathan Orozco (Goalkeeper Tijuana)

Jersey No.21 for Mexico- Luis Rodriguez (UANL)

Shirt Number 22 for Mexico- Hirving Lozano (Napoli)

Jersey No 23 for Mexico- Jesus Gallardo (Monterrey)

Foreign based players in Mexico 2021 Gold Cup Squad?

9 of Mexico’s 23 member squad are foreign based and play outside Mexico- Nestor Araujo (Celta), Edson Alvarez (Ajax), Jonathan dos Santos and Efrain Alvarez (LA Galaxy), Alan Pulido (Sporting Kansas City), Erick Gutierrez (PSV), Hector Herrera (Atleti), Jesus Corona (Porto) and Hirving Lozano (Napoli)

There are 14 domestic players in Mexico’s GC roster.

How many MLS players in Mexico 2021 Gold Cup roster?

3 MLS based players in Mexico’s Gold Cup squad- the LA Galaxy duo of Jonathan dos Santos and Efrain Alvarez and Sporting KC’s Alan Pulido

How many Europe based players on the Mexico 2021 Gold Cup Roster?

There are six Europe based players in the Mexican Copa Oro squad- Nestor Araujo (Celta Vigo), Edson Alvarez (Ajax Amsterdam), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven), Hector Herrera (Atletico Madrid), Jesus Corona (FC Porto) and Hirving Lozano (Napoli)