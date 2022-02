Ligue 1 Team of the Week (Round 11- 21/22 season)- Lens dominate

Here is a look at the Ligue 1 Team of the Week- Lens’ 4-1 win over Metz sees them dominate the TOTW. Only one goalless draw in GW11- the Classique between Marseille and PSG.

Ligue 1 Week 11 2021-22 season Results

Saint-Etienne 2-2 Angers

Nantes 2-1 Clermont

Lille 1-1 Brest

Nice 3-2 Lyon

Lens 4-1 Metz

Lorient 1-1 Bordeaux

Reims 1-2 Troyes

Rennes 1-0 Strasbourg

Monaco 3-1 Montpellier

Marseille 0-0 PSG

Team of the Week Round 11

Alfred Gomis (Rennes); Gregersen (Bordeaux), Caleta-Car (Marseille), Aguerd (Rennes), Clauss (Lens), Belkebla (Brest), Seko Fofana (Lens), Bard (Nice), Volland (Monaco), Khazri (St Etienne), Said (Lens)