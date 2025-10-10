Rangnick’s Austria 10-0 San Marino 2025- Every starting XI outfield player gets either a goal or an assist!

A rather interesting little record was set in the Austria vs San Marino World Cup 2026 qualifier game on 9 October, 2025-EVERY starting outfield player either had a goal or an assist to their name.

Austria are currently coached by Ralf Rangnick, who was also briefly Man United manager. Former MUFC medio Marcel Sabitzer had two assists to his name.

Austria starting lineup vs San Marino 2025

Pentz (goalkeeper); Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Alexander Prass; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Michael Gregoritch, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic

Austria vs San Marino 10-0 (names of goal scorers and assists)

1-0 Schmid goal; Alaba assist
2-0 Arnautovic goal; Sabitzer assist
3-0 Gregoritsch goal; Posch assist
4-0 Posch goal; Sabitzer assist
5-0 Posch goal; Danso assist
6-0 Laimer goal; Prass assist
7-0 Arnautovic goal; Schmid assist
8-0 Wurmbrand goal; Seiwald assist
9-0 Arnautovic goal; Grillitsch assist
10-0 Arnautovic goal; Wurmbrand assist

Austria starting lineup vs San Marino 2025 10-0

Austria starting lineup goal + assist contributions vs San Marino October 2025

Stefan Posch– 2 goals, 1 assist
Kevin Danso– 1 assist
David Alaba– 1 assist
Alexander Prass– 1 assist
Konrad Laimer– 1 goal
Nicolas Seiwald– 1 assist
Romano Schmid– 1 goal, 1 assist
Michael Gregoritsch– 1 goal
Marcel Sabitzer– 2 assists
Marko Arnautovic– 4 goals

Among the substitutes, Florian Grillitsch had 1 assist while Nikolaus Wurmbrand had 1 goal and 1 assist.

So a total of 12 Austrian players (all 10 starting outfield players and 2 substitutes) either had a goal or an assist to their name in this 2026 WC qualifier v San Marino.

Related Posts:

Leave a Comment