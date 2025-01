Copa America 2024 Crowds | List of attendances for all CA 2024 soccer matches in USA

Here is a list of attendances for all Copa America 2024 games. The tournament has been held in the United States across 14 different venues.

Argentina vs Colombia Final Attendance Copa 65,300 Hard Rock Miami Gardens

Canada vs Uruguay Third Place Playoff Attendance 24,386 (Bank of America Stadium Charlotte NC)

Semi final Crowds Copa America 2024

Argentina vs Canada 2-0 SF Attendance 80,102/strong> (Metlife NJ)

Uruguay vs Colombia 0-1 Attendance 70,644 (Bank of America Stadium Charlotte NC)

Quarter final Crowds Copa America 2024

Argentina vs Ecuador 1-1 QF Attendance 69,456 (NRG Houston)

Venezuela vs Canada 1-1 QF Attendance 51,080 (Arlington Texas)

Colombia vs Panama 5-0 Attendance 39,740 (Glendale Arizona)

Uruguay vs Brazil 0-0 Quarter final attendance 55,770 (Allegiant Paradise Nevada)

Group A Attendances Copa America 2024

Argentina vs Canada 2-0 Attendance 70,564 (Atlanta)

Peru vs Chile 0-0 Attendance 43,030 (Arlington Texas)

Peru vs Canada 0-1 Attendance 15,625 (Children’s Mercy Park Kansas City)

Chile vs Argentina 0-1 Attendance 81,106 (Metlife New Jersey)

Argentina vs Peru 2-0 Attendance 64,972 (Hard Rock, Miami Gardens)

Canada vs Chile 0-0 Attendance 24,481 (Orlando Florida)

Group B Crowds Copa America 2024

Ecuador vs Venezuela 1-2 Attendance 29,864 (Levi’s Santa Clara)

Mexico vs Jamaica 1-0 Attendance 53,763 (NRG Houston)

Ecuador vs Jamaica 3-1 Attendance 24,074 (Allegiant Las Vegas)

Venezuela vs Mexico 1-0 Attendance 72,773 (Inglewood California)

Mexico vs Ecuador 0-0 Attendance 62,565 (Glendale Arizona)

Jamaica vs Venezuela 0-3 Attendance 20,240 (Austin Texas)

Group C Crowds Copa America 2024

USA vs Bolivia 2-0 Attendance 47,873 (Arlington Texas)

Uruguay vs Panama 3-1 Attendance 33,425 (Hard Rock Miami Gardens)

Panama vs USA 2-1 Attendance 59,145 (Atlanta)

Uruguay vs Bolivia 5-0 Attendance 48,033 (Metlife New Jersey)

USA vs Uruguay 0-1 Attendance 55,460 (Arrowhead Kansas City)

Bolivia vs Panama 1-3 Attendance 16,129 (Orlando Florida)

Group D Attendances CA 2024 US

Colombia vs Paraguay 2-1 Attendance 67,059 (NRG Houston)

Brazil vs Costa Rica 0-0 Attendance 67,158 (Inglewood California)

Colombia vs Costa Rica 3-0 Attendance 27,386 (Glendale Arizona)

Paraguay vs Brazil 1-4 Attendance 46,939 (Allegiant Las Vegas)

Brazil vs Colombia 1-1 Attendance 70,971 (Levi’s Santa Clara)

Costa Rica vs Paraguay 2-1 Attendance 12,765 (Austin Texas)

Lowest attendance at Copa America 2024?

The game with the lowest crowd at Copa America 2024 was the Costa Rica vs Paraguay Group D game with an attendance of 12,765 at the Q2 Stadium in Austin, Texas

Biggest crowd at Copa America 2024?

The highest attendance at a Copa America 2024 game was the Chile v Argentina group game at the MetLife Stadium in New Jersey, with a crowd of 81,106

Attendances for USMNT games at Copa America 2024?

The three USA games at Copa America had crowds of 47,873 (v Bolivia in Arlington), 59,145 (v Panama in Atlanta) and 55,460 (v Uruguay in Arrowhead Kansas City)